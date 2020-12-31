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عبد الملك: معلومات تشير إلى ضلوع "خبراء إيرانيين" بهجوم عدن

Lebanon 24
31-12-2020 | 23:30
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قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، الخميس، إن المؤشرات الأولية تؤكد أن ميليشيات الحوثي نفذت الهجوم على مطار عدن بمساعدة خبراء إيرانيين.


وأشار عبد الملك إلى أن" معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن" الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وهز انفجاران على الأقل، الأربعاء، مبنى مطار عدن وتصاعد الدخان بكثافة بينما كان وزراء الحكومة اليمنية الجديدة على وشك نزول سلم طائرة الخطوط اليمنية وسط هتاف عشرات اليمنيين الذين تجمعوا أمام الطائرة.

وأوقع الهجوم 26 قتيلا عل الأقل من بينهم 3 أفراد من الصليب الأحمر الدولي وصحفي يمني ومساعدة لوزير الأشغال، بينما لم يتعرض أي من الوزراء لأذى.

كذلك أصيب عشرات الأشخاص بجروح، وقد أظهرت لقطات مصورة بعضهم على الأرض مضرّجين بالدماء.

وفي وقت سابق الخميس قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إن الصواريخ التي أصابت مطار عدن، انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن الهدف كان "استمرار حالة الحرب ورفض جهود السلام".

وأكد بن مبارك في تصريحات لوكالة فرانس برس أن "المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثيين بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين".

وأضاف "سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل حول هذا الاستهداف الإرهابي، فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية".
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