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ألمانيا.. العثور على أسلحة في العاصمة برلين

Lebanon 24
31-12-2020 | 23:59
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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس عن العثور على أسلحة في مسكن في العاصمة برلين مساء الأربعاء.

وكانت امرأة استدعت الشرطة وأبلغت أن شريك حياتها السابق هددها بمسدس في المسكن.

وحضرت الشرطة وضبطت 35 طلقة لأسلحة نارية حية، منها ثلاث بنادق هوائية غير مصرح بها وكذلك رذاذ فلفل غير مصرح به وسكين ومنجل.

وهرعت الشرطة إلى المكان بقوات خاصة وألقت القبض على المشتبه به 35 عاما، الذي كان ثملا وشكا من آلام بعد القبض عليه وتم إرساله إلى مستشفى.

وأفادت الشرطة بأن سلاح الجريمة المحتمل لم يكن بحوزة الرجل عند القبض عليه.
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