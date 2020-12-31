داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا

ذكرت وكالة أعماق أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم على حافلة في سوريا وقع أمس الأربعاء، وقال إن الهجوم قتل 40 جندياً من الجيش السوري وأصاب ستة آخرين بجروح خطيرة.



وقالت وسائل إعلام رسمية سورية يوم الأربعاء إن 28 قتلوا في هجوم "إرهابي" استهدف حافلة على طريق سريع رئيسي في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق.