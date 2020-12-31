ماكرون يعد بتجنب بطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد "كورونا"

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تمنياته للعام 2021 إنه لن يسمح ببطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي بدأت في فرنسا.

وأكد ماكرون أنه لن يسمح لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة العملية وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا.