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عربي-دولي
ماكرون يعد بتجنب بطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد "كورونا"
Lebanon 24
31-12-2020
|
23:03
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تمنياته للعام 2021 إنه لن يسمح ببطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي بدأت في فرنسا.
وأكد ماكرون أنه لن يسمح لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة العملية وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا.
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