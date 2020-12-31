عربي-دولي

ماكرون يعد بتجنب بطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد "كورونا"

Lebanon 24
31-12-2020 | 23:03
A-
A+
Doc-P-779985-637450528583052044.jpg
Doc-P-779985-637450528583052044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تمنياته للعام 2021 إنه لن يسمح ببطء غير مبرر في حملة التلقيح ضد كوفيد-19 التي بدأت في فرنسا.
 
وأكد ماكرون أنه لن يسمح لأي شخص بأن يتلاعب بسلامة العملية وظروفها التي يشرف عليها علماؤنا وأطباؤنا.
مواضيع ذات صلة
22 شخصية فرنسية توجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون تطالب فيه بحظر جماعة "مسلمو فرنسا" المقربة من تنظيم الإخوان (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/01/2021 04:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا 2020.. عامٌ غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!
lebanon 24
01/01/2021 04:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
السفيرة الفرنسية في رسالة معايدة: كانت فرنسا إلى جانبكم في عام ٢٠٢٠ وستبقى كذلك في عام ٢٠٢١
lebanon 24
01/01/2021 04:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إيمانويل ماكرون.. رجل العام 2020 في لبنان
lebanon 24
01/01/2021 04:02:10 Lebanon 24 Lebanon 24

إيمانويل ماكرون

فرنسا

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2021-01-01
23:59 | 2020-12-31
23:30 | 2020-12-31
23:17 | 2020-12-31
23:00 | 2020-12-31
22:30 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website