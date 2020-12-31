منظمة الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة الأولى للقاح "فايزر-بيونتك"

منحت منظمة الصحة العالمية أول موافقة طارئة لها منذ بدء انتشار وباء "كورونا" على لقاح فايزر-بايونتيك، في خطوة من شأنها تسهيل الطريق أمام الدول الراغبة في استخدام اللقاح بسرعة، وفق ما جاء في بيان للوكالة الأممية.وقالت المسؤولة عن الحصول على الادوية في منظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو في بيان إن هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19.