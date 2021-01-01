بريطانيا تخرج رسمياً من السوق الأوروبية الموحدة

انسحبت بريطانيا، اليوم الخميس، من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي، لتقطع أخيرًا شراكتها المضطربة مع أوروبا التي استمرت نصف قرن، بعد أربع سنوات ونصف من تصويتها المفاجئ على مغادرة الاتحاد.ووصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون حملة مغادرة بريطانيا بأنها لحظة مذهلة للبلاد وزاد من روايته المتفائلة عن بريطانيا العالمية غير المقيدة بالقواعد الموضوعة في بروكسل، بحسب وكالة فرانس برس.وتعهد جونسون بأن تكون بريطانيا ما بعد مغادرة الاتحاد دولة "منفتحة وسخية ومتطلعة إلى الخارج وعالمية وحرة للتجارة، قائلا: "حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها.