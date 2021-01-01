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أكثر من 370 ألف طفل ولدوا بأول يوم من 2021.. و"اليونيسف" تتوقع متوسط ​​عمرهم

Lebanon 24
01-01-2021 | 09:30
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قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إنه سيولد أكثر من 370 ألف طفل في العالم في اليوم الأول من العام الجديد. وفي روسيا سيولد أكثر من 4.5 ألف طفل.

وأضافت في تقريرها الذي صدر أمس الخميس: "وفقا لمعطياتنا، سيولد أكثر من 370 ألف طفل حول العالم في أول يوم رأس السنة الجديدة. وسيبلغ متوسط عمرهم المتوقع 84 عاما".

وفي روسيا، وفقا لتوقعات "اليونيسف"، سيولد 4836 طفلا في اليوم الأول من عام 2021، وسيتجاوز متوسط عمرهم المتوقع 88 عاما.

والاسم الأكثر شيوعا للمواليد الجدد من الذكور في روسيا هو إيفان، وبين الإناث ماريا. واسم ماريا، بمختلف أشكاله، هو الأكثر شيوعا وشعبية، في بولندا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يولد العدد الأكبر من الأطفال، ما يقرب من 60 ألف طفل، في الأول من كانون الثاني في الهند. وستكون معدلات المواليد عالية، في الصين ونيجيريا وباكستان وإندونيسيا.
المصدر: وكالات
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