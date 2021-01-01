21
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تعرّف إلى أول وآخر دولتين تحتفلان بعيد رأس السنة.. وماذا عن العالم العربي؟
Lebanon 24
01-01-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحتفل دول العالم واحدة تلو الأخرى بعيد رأس السنة، حسب الأنظمة الزمنية الـ24 التي يفصل بينها فارق ساعة واحدة.
وتحتفي أغلبية دول العالم بعيد رأس السنة في أول كانون الثاني بناء على التقويم الغريغوري (الميلادي)، باستثناء بعض الدول التي تعتمد على التقويم القمري.
وأول دولة تحتفل بالعيد هي جمهورية كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ.
وآخر الناس في العالم يحتفلون بالعيد هم سكان ساموا الأميركية وجزيرة الميدواي (أي منطقتين غير موحدتين في الولايات المتحدة) ونييوي (وهي كيان ذاتي الحكم متحالف مع نيوزيلندا) الواقعة في المحيط الهادئ.
وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقا باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن نصرالله.. ما كشفته خطير!
21:44 | 2020-12-31
31/12/2020 09:44:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يعلن عن مصير ودائع اللبنانيين.. هذه أبرز توقعاته للعام 2021
22:12 | 2020-12-31
31/12/2020 10:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
Lebanon 24
ميشال حايك يطلق هذا الإسم على عام 2021
20:43 | 2020-12-31
31/12/2020 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
في أول يوم من السنة.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
09:27 | 2021-01-01
01/01/2021 09:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
Lebanon 24
ثورة دموية وحرق مصارف وكورونا "يغزو" قصر بعبدا.. إليكم ابرز توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2021 (فيديو)
10:00 | 2021-01-01
01/01/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2021-01-01
زوارق بحرينية تخرق المياه القطرية.. والدوحة تتوجّه لمجلس الأمن والأمم المتّحدة!
14:00 | 2021-01-01
سليماني أرسل 10 سفن محملة بالسلاح.. هذا ما كشفه أمين عام "الجهاد الإسلامي"
13:47 | 2021-01-01
لغم لاصق على سفينة في البصرة بالعراق.. ما حقيقة وجود سيناريو مشابه لانفجار مرفأ بيروت؟!
13:30 | 2021-01-01
قبل الرحيل.. "قرار صادم" من إدارة ترامب
13:00 | 2021-01-01
الحشود بالشوارع.. هكذا احتفلت ووهان بالعام الجديد
12:57 | 2021-01-01
جادة الشانزيليه خالية واحتفالات بووهان.. رأس السنة في زمن كورونا
فيديو
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
Lebanon 24
عروض ساحرة تحبس الأنفاس.. شاهدوا كيف احتفل برج خليفة برأس السنة (فيديو وصور)
11:00 | 2021-01-01
01/01/2021 14:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
برج خليفة يُضاء بالعلم اللبناني.. شاهدوا أجواء رأس السنة (فيديو)
10:10 | 2021-01-01
01/01/2021 14:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact