عربي-دولي

تعرّف إلى أول وآخر دولتين تحتفلان بعيد رأس السنة.. وماذا عن العالم العربي؟

Lebanon 24
01-01-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-780024-637450909783366720.jpg
Doc-P-780024-637450909783366720.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحتفل دول العالم واحدة تلو الأخرى بعيد رأس السنة، حسب الأنظمة الزمنية الـ24 التي يفصل بينها فارق ساعة واحدة.

وتحتفي أغلبية دول العالم بعيد رأس السنة في أول كانون الثاني بناء على التقويم الغريغوري (الميلادي)، باستثناء بعض الدول التي تعتمد على التقويم القمري.

وأول دولة تحتفل بالعيد هي جمهورية كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ.

وآخر الناس في العالم يحتفلون بالعيد هم سكان ساموا الأميركية وجزيرة الميدواي (أي منطقتين غير موحدتين في الولايات المتحدة) ونييوي (وهي كيان ذاتي الحكم متحالف مع نيوزيلندا) الواقعة في المحيط الهادئ.

وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقا باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2021-01-01
14:00 | 2021-01-01
13:47 | 2021-01-01
13:30 | 2021-01-01
13:00 | 2021-01-01
12:57 | 2021-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website