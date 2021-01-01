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مليون مسيحي غادروا العراق.. هذا ما تقوله آخر الأرقام

Lebanon 24
01-01-2021 | 10:30
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كشف رئيس أساقفة أبرشية أربيل للكلدان في كنيسة مار يوسف بمدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، المطران بشار وردة، عن مغادرة نحو مليون مسيحي للعراق إلى خارج البلاد.

وقال في تصريح صحفي أمس الخميس: "يوجد الآن أقل من 500 ألف مسيحي في العراق وهناك قرابة المليون ممن هاجروا، ولا أتوقع عودتهم مجددا إلى العراق، بسبب عدم توفر الظروف الملائمة للعودة من حيث الحقوق وفرص العمل والأمان".

وأشار وردة إلى أن "المسيحيين ليس لهم رأي فعلي في مراكز القرار العراقية".

وأضاف: "في الـ100 سنة الأخيرة شهد العراق الكثير من الصراعات، ولا يوجد مكون عراقي عاش بسلام، وتعرض الكل للتهميش والاضطهاد، لكن المكونات الأقل عدداً تتضاعف عليها جسامة الصراعات من حيث التهميش".

ومنذ عام 2003 غادر مئات الآلاف من المسيحيين العراق باتجاه أوربا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وازدادت الهجرة بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014، وقتل وهجر الآلاف منهم.
المصدر: روسيا اليوم
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