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جنود إسرائيليون يصوبون أسلحتهم نحو مسؤول عسكري كبير.. إليكم القصة الكاملة

Lebanon 24
01-01-2021 | 12:30
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ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نائب رئيس أركان الجيش اللواء هرتسلي هاليفي، نجا من الموت بعد الاشتباه بدخوله خلسة إلى أحد مواقع الجيش.

ووفقا لتساحي دبوش من إذاعة الجيش، صوب جنود في قاعدة "حتسور" أسلحتهم نحو هاليفي بعد أن اشتبهوا في أنه يدخل القاعدة الجوية دون إذن.

وأوضح لتساحي أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي بعد أن رفض حراس القاعدة السماح بدخول هاليفي بسبب وجود ضباط آخرين في السيارة معه لا يحملون بطاقات تعريف.
المصدر: وكالات
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