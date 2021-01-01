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على أردوغان القلق من بايدن.. لهذه الأسباب

Lebanon 24
01-01-2021 | 21:00
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تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا منذ فترة على الرغم من أنه في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تم تخفيف العديد من بؤر التوتر المحتملة بين حلفاء الناتو بفضل العلاقة الودية بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبالنظر إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، هناك احتمال أن تنفجر بعض هذه التوترات، كما أن هناك فرصة لأردوغان بالتراجع. ومع ذلك من المرجح أن تبدو السنوات الأربع المقبلة بالنسبة لتركيا وعلاقتها بواشنطن مختلفة تمامًا عن السنوات الأربع الماضية.
وقال مايكل روبين، المسؤول السابق في البنتاغون والباحث المقيم في معهد "أميركان إنتربرايز" لشبكة "سي إن بي سي" CNBC: "الشيء الوحيد الذي جعل العلاقة متماسكة على مدى السنوات العديدة الماضية هو علاقة ترامب الشخصية بأردوغان. ومع خروج ترامب، يجب أن يشعر أردوغان بقلق شديد للغاية، هذا لأن نقاط الصراع بين أنقرة وواشنطن كبيرة وواسعة، وهي نقاط تكشف عن مواقف متناقضة تجاه الجغرافيا السياسية والتحالفات والحكم".
القضايا الخلافية
ومن بين تلك القضايا حقوق الإنسان في تركيا، والتي انتقدها الديمقراطيون على وجه الخصوص، وشراء تركيا لنظام الصواريخ الروسي "إس-400" الذي أغضب حلفاءها في الناتو وأدى إلى عقوبات أميركية، وكذلك عملها العسكري ضد حلفاء أميركا الأكراد في شمال سوريا، ودعمها للجماعات المتطرفة التي تدافع أنقرة عنها بأنها ليست إرهابية وهي ضرورية لحماية مصالحها في المنطقة.
ومن بين الأسباب أيضا، تحركات أردوغان ضد اليونان وقبرص بسبب موارد الغاز في شرق البحر المتوسط. كما أن لتركيا دورا في مساعدة إيران على تجنب العقوبات الأميركية، بالإضافة إلى تفجر الخلافات حول قاعدة "إنجرليك" الجوية المشتركة، حيث تستضيف تركيا عددًا كبيرًا من القوات والطائرات الأميركية، ونحو 50 من رؤوسها النووية - والتي هدد أردوغان بقطع الوصول إليها إذا تعرضت بلاده لعقوبات أميركية، لذلك القضايا كثيرة ومتشعبة.
ما هي نوايا بايدن في بعض هذه القضايا؟
وبناء على تصريحاته السابقة، يبدو أنه سيكون هناك موقف أكثر صرامة من واشنطن. وفي مقابلة في كانون الثاني الماضي وصف بايدن أردوغان بأنه "مستبد"، وانتقد أفعاله تجاه الأكراد، وقال إن على الزعيم التركي "دفع الثمن".
كما اقترح أن تدعم الولايات المتحدة قادة المعارضة الأتراك "ليكونوا قادرين على مواجهة أردوغان وهزيمته. ليس عن طريق الانقلاب، ولكن بالعملية الانتخابية".
لقد تعهد بايدن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن، وهي قضية مثيرة للجدل بشكل كبير بالنسبة لتركيا والتي تجنب رؤساء الولايات المتحدة الاعتراف بها لمدة قرن. أيضا، لقد أيد المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء العقوبات، ردا على كل من الهجمات العسكرية التركية على الأكراد، الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين، وشرائها واختبار نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400". وستكون العقوبات بمثابة ضربة مدمرة لاقتصاد تركيا الذي يعاني بالفعل.
من جانبها، هددت تركيا بالانتقام من أي عقوبات، بما في ذلك عرقلة الأميركيين من الوصول لقاعدة "إنجرليك" الجوية الاستراتيجية للغاية. ومع ذلك، قال المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين، الأربعاء الماضي، إن تركيا تعتقد أنه يمكن أن يكون لديها "أجندة جيدة وإيجابية" مع إدارة بايدن، ووصف العقوبات على شراء منظومة "إس-400" الروسية بأنها "تأتي بنتائج عكسية".
بين روسيا والناتو
وتقول أغاثي ديماريس، مديرة التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إن الولايات المتحدة وأوروبا أصبحتا "محبطتين بشكل متزايد" من تدخلات أردوغان الخارجية الجريئة والسلوك "غير المنتظم" تجاه الحلفاء والخصوم على حد سواء، وأضافت: "هذا طريق خطير".
ومن المرجح أن تتخذ إدارة بايدن القادمة موقفًا أكثر صرامة تجاه تركيا مما فعله دونالد ترامب. لكن هذا يأتي مع مجموعة المخاطر الخاصة به على الولايات المتحدة - أي أن معاقبة حليف مثل تركيا تدفعه أكثر إلى أحضان روسيا. ومع ذلك لا يبدو بايدن قلقا من هذه الفرضية وتصريحاته تجاه تركيا وأردوغان كانت واضحة، وعلى حد تعبير الأكاديمي التركي أحمد علي أوغلو: "ينبغي على تركيا أن تستعد لأربع سنوات صخرية مقبلة".
والآن، مع انخفاض عملتها إلى مستويات قياسية، وتفاقم التضخم المرتفع والبطالة بسبب جائحة فيروس كورونا، فإن أي اشتباكات مع الولايات المتحدة تخاطر بفرض عقوبات تكون أكثر خطورة على الاقتصاد التركي، وهذا سوف يضعف موقف أردوغان تماما أمام بايدن.
المصدر: العربية
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