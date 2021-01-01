قبل الرحيل.. "قرار صادم" من إدارة ترامب

مدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراري حظر على الهجرة الوافدة كانا قد حالا دون دخول كثيرين من المتقدمين للحصول على (البطاقة الخضراء) والعمالة الأجنبية المؤقتة، في إجراءات يراها ضرورية لحماية العمال الأميركيين في اقتصاد تعصف به جائحة كورونا.

وصدر القراران في نيسان وحزيران، وكان من المفترض أن ينقضي أجلهما في 31 كانون الأول.

غير أن ترامب قرر تمديد العمل بهما حتى 31 آذار 2021، في خطوة هي الأحدث ضمن سلسلة تحركات تتعلق بالهجرة اتخذتها إدارة ترامب.

وتعترض مجموعة واسعة من شركات الأعمال على الحظر المفروض على عمالة أجنبية معينة.

وسبق وأن اعترض الرئيس المنتخب جو بايدن على القيود، لكنه لم يصرح بعد بما إن كان سيعدل عنها فور توليه المنصب رسميا في 20 كانون الثاني.

ولا يزال 20 مليونا على الأقل مسجلين على قوائم إعانات البطالة في الولايات المتحدة في وقت يواصل فيه فيروس كورونا الانتشار في أنحاء البلاد.