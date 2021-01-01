أستراليا تغيّر كلمة واحدة في نشيدها.. ما السبب؟!

قامت أستراليا بتغيير كلمة واحدة في نشيدها الوطني لتعكس ما أسماه رئيس الوزراء "روح الوحدة" مع السكان الأصليين في البلاد.



وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، عشية رأس السنة الجديدة، أّن السطر الثاني من النشيد الوطني الأسترالي "تقدمي يا أستراليا الجميلة"، قد تم تغييره من "لأنّنا فتيان وأحرار" إلى "لأننا واحد وأحرار"، وقد دخل التغيير حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وقال رئيس الوزراء: "لقد حان الوقت لضمان انعكاس هذه الوحدة العظيمة بشكل كامل في نشيدنا الوطني"، مضيفًا أنّ أستراليا كانت "أنجح دولة متعددة الثقافات على وجه الأرض".



وتابع موريسون: "في حين أن أستراليا كدولة حديثة قد تكون شابة نسبيًا، فإنّ قصة بلدنا قديمة، وكذلك قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها ونحترمها بحق".



وأضاف: "بروح الوحدة، من الأحق أن نضمن أن نشيدنا الوطني يعكس هذه الحقيقة والتقدير المشترك".