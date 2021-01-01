عربي-دولي

أستراليا تغيّر كلمة واحدة في نشيدها.. ما السبب؟!

Lebanon 24
01-01-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-780078-637451011716418542.jpg
Doc-P-780078-637451011716418542.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت أستراليا بتغيير كلمة واحدة في نشيدها الوطني لتعكس ما أسماه رئيس الوزراء "روح الوحدة" مع السكان الأصليين في البلاد.

وأعلن رئيس الوزراء، سكوت موريسون، عشية رأس السنة الجديدة، أّن السطر الثاني من النشيد الوطني الأسترالي "تقدمي يا أستراليا الجميلة"، قد تم تغييره من "لأنّنا فتيان وأحرار" إلى "لأننا واحد وأحرار"، وقد دخل التغيير حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
 
وقال رئيس الوزراء: "لقد حان الوقت لضمان انعكاس هذه الوحدة العظيمة بشكل كامل في نشيدنا الوطني"، مضيفًا أنّ أستراليا كانت "أنجح دولة متعددة الثقافات على وجه الأرض".

وتابع موريسون: "في حين أن أستراليا كدولة حديثة قد تكون شابة نسبيًا، فإنّ قصة بلدنا قديمة، وكذلك قصص العديد من شعوب الأمم الأولى التي نعترف بقيادتها ونحترمها بحق".

وأضاف: "بروح الوحدة، من الأحق أن نضمن أن نشيدنا الوطني يعكس هذه الحقيقة والتقدير المشترك". 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:13 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-01-01
23:00 | 2021-01-01
22:57 | 2021-01-01
22:53 | 2021-01-01
22:50 | 2021-01-01
22:30 | 2021-01-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website