لغم لاصق على سفينة في البصرة بالعراق.. ما حقيقة وجود سيناريو مشابه لانفجار مرفأ بيروت؟!

أصدرت خلية الاعلام الأمني في العراق توضيحاً بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، فيما نفت مديرية شرطة البصرة الأنباء التي تحدّثت عن مخطّط يستهدف ميناء أم قصر في البصرة على غرار انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من آب الماضي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان أنّه "لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلاً بحرياً"، مشيرة إلى أنّه "تبيّن أن هذه السفينة مؤجرة من شركة "سومو" للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور ذهب فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية وتوجهوا إلى السفينة المعنية".

وأضافت: "رغم ارتفاع وشدّة حركة الأمواج تمكن الفريق من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة يعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهداً كبيراً مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت مديرية شرطة البصرة قد نفت وجود مخطط لنسف ميناء "أم قصر" بباخرة مفخّخة على غرار تفجير ميناء بيروت.



وقالت المديرية في بيان لها إنّ "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مزيفاً" بهذا الشأن، مبينة أنّ "الخبر مزوّر وعار عن الصحة".



واللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة الغواصين. وينفجر اللغم لاحقاً، ويمكن أن يلحق أضراراً كبيرة بالسفينة.

لتدمير ميناء البصرة ارسلوا سفينة محملة بالمتفجرات وهو ما لم يحتاجوه لتدمير مينائنا لوجود النيترات والمضحك في الامر ان التحقيق ما زال يدور حول الاهمال الوظيفي وسؤ التخزين عأساس يلي انفجروا شوية قمح مسوس . pic.twitter.com/FUCV8GTlT4 — المستشار قاسم حدرج (@almostshar202) January 1, 2021