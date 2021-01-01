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تفجير يستهدف قاعدة روسية في سوريا.. وسقوط جرحى!

Lebanon 24
01-01-2021 | 16:00
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وقع تفجير عند القاعدة الروسية في تل السمن بريف محافظة الرقة السورية الشمالي، ما أدّى إلى سقوط جرحى من القوات الروسية، بحسب ما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".
 
وأشار المرصد إلى سقوط جرحى من القوات الروسية جراء انفجار آلية مفخخة عند القاعدة الروسية في تل السمن، حيث أصيبوا بشظايا نتيجة التفجير الذي تبناه تنظيم "حراس الدين الجهادي" والذي عدّ الأول من نوعه في شمال شرقي سوريا.
 
وفي تفاصيل التفجير، فإنّ رجلَيْن قاما بركن الآلية المفخّخة عند القاعدة الروسية، قبل أن يطلقا النار باتجاه القاعدة ويفرا هاربين بعدها، وبعد ذلك قاما بتفجير المفخخة، وفقاً لمعلومات "المرصد".

ورصد "المرصد السوري" عند منتصف ليل الخميس – الجمعة، انفجاراً ضرب منطقة تل السمن بريف الرقة الشمالي، والخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" وتتواجد فيها قوات سورية وروسية، ناجم عن انفجار بسيارة عند القاعدة الروسية هناك، ما أدى لأضرار مادية، بدون معلومات عن خسائر بشرية، عقب ذلك تبنى التفجير تنظيم "حراس الدين الجهادي" والذي ينشط شمال غربي سوريا.
 
 
المصدر: وكالات
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