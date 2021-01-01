عربي-دولي

على مستوى العالم.. هذا إجمالي عدد الوفيات بكورونا

Lebanon 24
01-01-2021 | 15:21
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أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.92 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و810 آلاف.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول 2019. 
  
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: 
 
 الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة 
الولايات المتحدة      342289            19679436 
الهند            148994            10286709 
 
البرازيل          193875            7619200 
روسيا            57019             3159297 
فرنسا            64632             2620425 
المملكة المتحدة       73512             2488780 
تركيا            20881             2208652 
  إيطاليا           74159             2107166 
  إسبانيا           50837             1928265 
  ألمانيا           33442             1734908.
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