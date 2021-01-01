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عربي-دولي
لأول مرة.. كيم جونغ أون يهنئ شعبه بالعام الجديد فماذا قال؟
Lebanon 24
01-01-2021
|
15:35
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قدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون التهنئة لشعبه بمناسبة حلول العام الجديد في رسالة قصيرة مكتوبة بخط اليد، بدلا من الخطاب الذي يلقيه في اليوم الأول من العام، وتعد هذه أول مرة يفعل ذلك منذ توليه الحكم.
وقال كيم في الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية: "أتمنى لجميع العائلات في البلاد مزيدا من السعادة والصحة الجيدة".
وأضاف "في العام الجديد، سأعمل بجد لإحلال حقبة جديدة، تتحقق فيه أمنيات شعبنا".
وأتم قائلا "إنني أتقدم بالشكر للشعب على ثقته الدائمة في حزبنا ودعمه حتى في الأوقات الصعبة. متعهدا مرة أخرى بأن أظل مخلصا دائما للشعب العظيم".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرسل فيها كيم مثل هذه الرسالة منذ توليه لمنصبه بعد وفاة والده والزعيم الراحل كيم جونغ-إيل في أواخر عام 2011.
كما أنها هي المرة الأولى التي يرسل فيها زعيم كوري شمالي تحياته إلى شعبه بعيد رأس السنة منذ عام 1995. بحسب وكالة "يونهاب".
المصدر: سبوتنيك
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