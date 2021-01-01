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تونس أمام واقع مخيف.. البلاد تشهدُ 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنوياً

Lebanon 24
01-01-2021 | 19:30
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كشفَ تقرير جديد أن تونس تشهد على 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة سنوياً أغلبها لدى الفتيات، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تطال بالأساس الأوساط الريفية والعائلات الفقيرة.

وأوضح التقرير الذي أعدّه مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل، أن أغلب الفتيات المنقطعات عن الدراسة يتم استغلالهن اقتصادياً وجنسياً، كما أنهنّ يكنّ أكثر عرضة لظاهرة الاتجار بالبشر.


ومع هذا، فقد أشار التقرير إلى أن هناك نحو 600 طفل في تونس محل اتجار أكثر من نصفهم إناث، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنّ عدد الإشعارات بخصوص العنف الذي تعرض له الأطفال بلغ 6628 إشعاراً، من بينها 3336 إشعاراً بخصوص تعرض فتيان للعنف مقابل 3292 بالنسبة إلى الفتيات.

كذلك، فقد ذكر التقرير أنّ نسبة الاتجار بالأطفال بلغت بالنسبة إلى الذكور 60.22% مقابل 39.78% بالنسبة إلى الفتيات.


وتطرّق المرصد إلى حالات الولادة خارج إطار الزواج، مبيناً أنها بلغت 50.84% بالنسبة إلى الذكور، مقابل 49.15% للفتيات.

ووفقاً للأرقام، فقد كشف التقرير أن عدد محاولات الانتحار سنة 2019 بلغ 400 محاولة انتحار، حوالي 22% في صفوف الذكور وحوالي 80% لدى الإناث.
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