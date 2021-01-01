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بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن للتصدي لقفزة في إصابات كورونا

Lebanon 24
01-01-2021 | 22:53
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أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان أن الحكومة البريطانية قررت إغلاق كل المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.
وكشف وزير التعليم جافين ويليامسون في وقت سابق، عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المداس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.
ووفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن، لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية قد اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على "تويتر": "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها". وأضاف: "كل المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى نفس المعاملة".
ورأى خان أن "هذا هو القرار الصحيح"، وقال: "أريد أن أشكر وزير التعليم".
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