مقتل 7 نساء بقذيفة مدفعية حوثية استهدفت قاعة أعراس في اليمن

قتلت 5 نساء وأصيبت 7 أخريات بينهن ثلاث طفلات، بقذيفة مدفعية حوثية سقطت على قاعة أعراس نسائية جنوبي مدينة الحديدة باليمن.وذكر شهود عيان ومصادر محلية، أن القذيفة التي سقطت بقاعة المنصور بشارع المطار، أطلقتها عناصر حوثية من جهة حديقة "حديدة لاند" الواقعة تحت سيطرة قواات الحوثي شرق مدينة الحديدة، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.