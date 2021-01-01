"كورونا" يصيب عمرو موسى!

كشف عمرو موسى، الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، عن إصابته بفيروس كورونا قبل 4 أيام، مشيراً في تصريحات لموقع "مصراوي"، أنه يخضع للعزل المنزلي.وقال موسى إنه يواصل العلاج من خلال بروتوكول العلاج المعتمد للفيروس، مطالباً محبيه بالدعاء له للخروج من تلك الأزمة.