عربي-دولي

عيون إيران على القواعد الأميركية: نرصد كافة تحركاتكم العسكرية

Lebanon 24
02-01-2021 | 06:32
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أكد يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، أن قوات بلاده ترصد كافة التحركات العسكرية الأميركية وقواعد واشنطن في المنطقة.

وقال صفوي: "نتابع التحركات الأميركية من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي وخليج عمان والخليج ونراقب كافة القواعد الأميركية في دول المنطقة".

وأضاف: "ندرك نقاط ضعف وقوة العدو وقواتنا العسكرية تتمتع بإشراف استخباراتي واستعداد قتالي.. إيران لن تكون البادئة بأي حرب، لكن إذا هاجمنا العدو بلادنا ومصالحها الحيوية لدينا القدرة والاستعداد الكامل للرد بقوة".

وتابع: "الأميركيون قلقون من عمل عسكري إيراني في ذكرى اغتيال قاسم سليماني وهم الآن في حال ردة فعل، وهم يتخذون موقع المدافع في هذه المرحلة".

وشدد على أن القوات المسلحة الإيرانية على يقظة تامة ومستعدة للدفاع عن مصالح إيران وأمنها القومي، منوها إلى أن "الأميركيين يدركون مدى الضرر الذي سيلحق بقواتهم في أي مواجهة".

وأكد أن لدى إيران "إشرافا على القواعد الأمريكية في المنطقة وقادرون على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية بغضون ساعات"، وقال: "نأمل ألا يحدث تصعيد في الأيام القليلة المتبقية لرحيل إدارة ترامب الخبيثة".

وختم صفوي: "الانتقام لقاسم سليماني لا يزال على أجندتنا ولا نسعى إلى التصعيد على المدى القصير".
المصدر: روسيا اليوم
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