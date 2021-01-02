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ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج في يوم إقرار نتائج الانتخابات

Lebanon 24
02-01-2021 | 07:00
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي الذي دعا إليه أنصاره سيكون في مدينة نيويورك صباحا، ردا على جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكتب ترامب على "تويتر": "التجمع الاحتجاجي سيكون في الساعة الـ11 من صباح الـ6 من يناير الحالي.. أوقفوا السرقة".

وأكدت قناة CNN الإخبارية أن "مجموعة من المشرعين الجمهوريين، قد تحاول الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، خلال عملية إقرارها داخل الكونغرس في الـ6 من يناير الجاري".

ونقلت القناة عن اثنين من أعضاء الكونغرس الجمهوريين، أنهما يتوقعان أن يقوم نحو 140 من زملائهم أعضاء الحزب في مجلس النواب والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ بمثل هذه المحاولة.

وسيتم في 6 يناير، وخلال اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس، إقرار نتائج التصويت في هيئة الناخبين، ووفقا للقواعد الحالية، يمكن للمشرعين معارضة الموافقة على نتائج التصويت في هيئة الناخبين بولاية معينة.

بدوره، صوت مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة بأغلبية تسمح بتخطي "فيتو" ترامب ضد ميزانية وزارة الدفاع.
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