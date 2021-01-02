قتلى وجرحى في استهداف عرس في الحديدة... كيف علّق محمد علي الحوثي؟

ندين إستهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة مدينة الحديدة الحوك
وهذه جريمة إرهابية بتعمد وندعوا إلى تحقيق دولي عاجل فيها وفي جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه
اجرام متعمد قبل انعقاد#قمة_البلا pic.twitter.com/KUSNdwhV9Y
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 1, 2021
ندين إستهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة مدينة الحديدة الحوك
وهذه جريمة إرهابية بتعمد وندعوا إلى تحقيق دولي عاجل فيها وفي جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه
اجرام متعمد قبل انعقاد#قمة_البلا pic.twitter.com/KUSNdwhV9Y