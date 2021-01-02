عربي-دولي

قتلى وجرحى في استهداف عرس في الحديدة... كيف علّق محمد علي الحوثي؟

Lebanon 24
02-01-2021 | 07:30
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أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين بمقتل وإصابة 10 مدنيين على الأقل مساء الجمعة، بقصف نفذته القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي طال صالة أفراح في مدينة الحديدة.

ونقلت وكالة "سبأ" الموالية للجماعة عن القائم بأعمال محافظ الحديدة بحكومة الحوثيين محمد قحيم قوله إن القوات الحكومية استهدفت بوابة صالة المنصور للأفراح أثناء إقامة عرس نسائي ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة أكثر من خمسة آخرين في حصيلة أولية.

وأشار إلى أن "القتلى والجرحى كانوا من المواطنين المنتظرين أمام بوابة الصالة لخروج عائلاتهم من العرس".

وأدان قحيم ما وصفها بـ"الجريمة المروعة" مؤكدا أن "استهداف الصالة جريمة حرب تتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية وخرق سافر لاتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة".

في المقابل، اتهم محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله" الحوثية التحالف العربي بقيادة السعوية، بقصف قاعة أعراس.

وقال الحوثي على "تويتر": "استهداف صالة العرس بمحافظة الحديدة إجرام متعمد قبل انعقاد"، متهما قوات التحالف بالوقوف خلف الحادث ودعا إلى تحقيق دولي عاجل.
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