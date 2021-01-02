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"التقارير لا تستند إلى الواقع".. شركة النفط العراقية تصدر توضيحا حول اللغم البحري

Lebanon 24
02-01-2021 | 07:45
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قالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، السبت، إن التخمينات بشأن الجسم الذي تم تصنيفه كلغم بحري مثبت على ناقلة، والتي تربط الأمر بصادرات النفط الخام "لا تستند إلى واقع".

ولفتت سومو إلى أن الناقلة المذكورة موجودة في منطقة المخطاف، قرب خور الزبير، منذ تاريخ الخامس من تشرين الثاني، "ولم تأت الآن من أي من موانئ دول الجوار الإقليمي خلافا لما ذكرته بعض المواقع".

وأكدت الشركة أن "الأمر برمته بعيد كل البعد عن ميناء البصرة النفطي ولا توجد أي خطورة على عمليات تصدير النفط الخام ولا الناقلات القادمة والراسية لتحميل النفط الخام".

وقالت الشركة إن التصدير مستمر وفق المعدلات المخطط لها.  

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية والمعنية بسلامة موانئ ومياه العراق تعمل حاليا على معالجة الموضوع وتحجيم تأثيره.

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أصدرت توضيحا بشأن اللغم البحري الذي تم العثور عليه في إحدى السفن في محافظة البصرة، وقالت الخلية في بيان إنه لوحظ وجود جسم غريب التصق بسفينة في منطقة انتظار السفن بالمياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا.

وأضافت الخلية أنه "تبين أن هذه السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور ذهب فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة البحرية العراقية وتوجهوا إلى السفينة المعنية".

وتابع البيان "رغم ارتفاع وشدة حركة الأمواج تمكن الفريق من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء على السفينة التي تبين التصاق لغم بحري كبير بها، ومازال فريق المعالجة يعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة، وتبذل قواتنا البحرية جهدا كبيرا مع فريق المعالجة لإنجاز هذه المهمة".

وكانت مديرية شرطة البصرة قد نفت وجود مخطط لنسف ميناء أم قصر بباخرة مفخخة "على غرار تفجير ميناء بيروت اللبناني"، بحسب البيان.

وقالت المديرية في بيان لها إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مزيفا" بهذا الشأن، مبينة أن "الخبر مزور وعار عن الصحة".

ويأتي هذا الاكتشاف وسط توترات متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

واللغم اللاصق هو نوع من الألغام البحرية التي تلصق بجانب السفينة، وعادة ما يكون ذلك بواسطة أحد أفراد القوات الخاصة الغواصين. وينفجر اللغم لاحقا، ويمكن أن يلحق أضرارا كبيرة بالسفينة.
المصدر: الحرة
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