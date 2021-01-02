عربي-دولي

أحدثهم تركيا.. ظهور سلالة كورونا الجديدة في 33 دولة

Lebanon 24
02-01-2021 | 09:30
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أعلنت تركيا تسجيل حالات إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت في بريطانيا، ليصبح عدد الدول التي ظهرت فيها هذه السلالة نحو 33 دولة، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وأغلقت تركيا أبوابها أمام المسافرين القادمين من بريطانيا الجمعة، وقالت إنها عثرت على 15 إصابة بالمتغير الجديد لفيروس كورونا، وجميعهم من بين القادمين من المملكة المتحدة.

وأصدر وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بيانًا قال فيه إن الأشخاص الخمسة عشر المصابين بالسلالة الجديدة تم وضعهم في العزل، وإنه يجري تتبع مخالطيهم ووضعهم تحت الحجر الصحي.

وأضاف البيان أنه في الفحوصات التي أجريت على مستوى البلاد، لم يتم اكتشاف الفيروس لدى أي شخص آخر غير المسافرين الذين وصلوا من بريطانيا.

ومنذ إعلان بريطانيا اكتشاف السلالة الجديدة في 8 ديسمبر، بلغ عدد الدول التي أوقفت رحلات الطيران مع المملكة المتحدة نحو 40 دولة، كما فرضت بعض الدول قيودا على المسافرين القادمين من بريطانيا.

وأكد العلماء أنه حتى الآن لم يتم إثبات أن الإصابات بالسلالة الجديدة أكثر خطورة، لكنه من المرجح تكون أكثر وأسرع انتشارا في وقت تكافح فيه العديد من البلدان بالفعل زيادة مفاجئة في عدد الإصابات.

والدول التي أعلنت تسجيل السلالة الجديدة هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وتشيلي والصين والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا والهند وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا واليابان والأردن ولبنان ومالطا وهولندا والنرويج وباكستان والبرتغال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد وسويسرا والإمارات وتايوان.

يذكر أن جنوب إفريقيا كانت قد أعلنت عن ظهور سلالة ثالثة مختلفة عن سلالة بريطانيا، أطلقوا عليها اسم 501.V2.
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