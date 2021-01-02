21
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
لقاحات كورونا في إيران.. إليكم ما كشفته وزارة الصحة
Lebanon 24
02-01-2021
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت وزارة الصحة الإيرانية الأنباء المتداولة عن وصول شحنة لقاحات كورونا إلى البلاد، في حين وصل عدد المصابين بالفيروس إلى 1231429، وبلغ عدد وفياته 55337، وفق موقع "worldometers".
ونفى أمين جمعية الهلال الأحمر الإيراني والمتحدث باسمها محمد حسن قوسيان مقدم، الأنباء عن نقل أول شحنة من لقاح كورونا من كوريا الجنوبية إلى البلاد.
وقال قوسيان مقدم إن "وسيلة إعلام أجنبية ادعت أن طائرة شحن من طراز "بوينغ 281-747 اف" تابعة لشركة "فارس إير قشم" نقلت أول شحنة من لقاح كورونا إلى إيران كانت قد اشترتها جمعية الهلال الأحمر الإيراني من كوريا الجنوبية"، نافيا هذا الخبر، موضحا أن "التخطيط للموافقة على اللقاح وشرائه، يقع على عاتق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي"، مشيرا إلى أن "جمعية الهلال الأحمر، وفقا لرأي وزارة الصحة الإيرانية، أجرت مفاوضات لشراء مليون جرعة مع الشركات المنتجة للقاح حيث سيتم الإعلان عن النتائج لاحقا".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
21:13 | 2021-01-01
01/01/2021 09:13:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يصدم جويل بو يونس: "جعجع الأقوى مسيحياً" (فيديو)
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يصدم جويل بو يونس: "جعجع الأقوى مسيحياً" (فيديو)
08:25 | 2021-01-02
02/01/2021 08:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-01-02
ترامب يدعو للتظاهر مجدداً: أوقفوا سرقة الانتخابات
17:30 | 2021-01-02
الخامس خلال شهرين.. اغتيال صحفي برصاص "مجهولين" في أفغانستان
17:00 | 2021-01-02
ارتفاع عدد قتلى حوادث الطيران في 2020 رغم تراجع الحوادث والرحلات
16:30 | 2021-01-02
إتفاق وقف إطلاق النار على وشك الانهيار.. الأمم المتحدة ترسل مراقبين جدد إلى ليبيا
16:00 | 2021-01-02
المرصد السوري: غضب بين المرتزقة في ليبيا بسبب تأخر تركيا في دفع رواتبهم
15:30 | 2021-01-02
قناة إسرائيلية: سياح هربوا الماريغوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact