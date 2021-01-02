21
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
حائز على نوبل للسلام.. توتو برسالة لبايدن: أوقف مهزلة التستر على نووي "إسرائيل"
Lebanon 24
02-01-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الأساقفة السابق لمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للتوقف عن التستر على سلاح إسرائيل النووي.
وقال توتو، في مقال له بصحيفة "غارديان" البريطانية، إنه يجب وقف التستر ومعه منح المبالغ الضخمة لمساعدة دولة ذات سياسات قمعية تجاه الفلسطينيين، وأضاف: "يجب أن تنتهي هذه المهزلة".
وذكر توتو أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل يساوي تقريبا مثيله ببريطانيا، ومع ذلك، فإن أموال دافعي الضرائب الأميركيين لإسرائيل تتجاوز تلك الأموال لأي دولة أخرى، إذ تبلغ على مر السنين ما يقرب من 300 مليار دولار.
وأضاف توتو الذي كان يترأس لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب إفريقيا: "يجب على إدارة بايدن القادمة تنفيذ القانون الأميركي بشكل صحيح والاعتراف صراحة بإسرائيل كدولة رائدة راعية لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، كما يجب على الحكومات الأخرى، وخاصة حكومة جنوب إفريقيا، الإصرار على سيادة القانون ونزع السلاح بشكل هادف.
وأوضح أنه من المحتمل تماما أن يكون أحد أسباب بقاء النسخة الإسرائيلية من الفصل العنصري، لفترة أطول من نسخة جنوب إفريقيا، أن إسرائيل قد تمكنت من الحفاظ على نظامها القمعي ليس فقط باستخدام بنادق الجنود، ولكن أيضا بالإبقاء على سلاحها النووي موجها نحو رؤوس الملايين.
واعتبر أن الحل ليس أن يحاول الفلسطينيون وغيرهم من العرب الحصول على مثل هذه الأسلحة، بل السلام والعدالة ونزع السلاح.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل التحليق.. إليكم سعره في السوق السوداء مساء اليوم
21:13 | 2021-01-01
01/01/2021 09:13:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يصدم جويل بو يونس: "جعجع الأقوى مسيحياً" (فيديو)
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يصدم جويل بو يونس: "جعجع الأقوى مسيحياً" (فيديو)
08:25 | 2021-01-02
02/01/2021 08:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-01-02
ترامب يدعو للتظاهر مجدداً: أوقفوا سرقة الانتخابات
17:30 | 2021-01-02
الخامس خلال شهرين.. اغتيال صحفي برصاص "مجهولين" في أفغانستان
17:00 | 2021-01-02
ارتفاع عدد قتلى حوادث الطيران في 2020 رغم تراجع الحوادث والرحلات
16:30 | 2021-01-02
إتفاق وقف إطلاق النار على وشك الانهيار.. الأمم المتحدة ترسل مراقبين جدد إلى ليبيا
16:00 | 2021-01-02
المرصد السوري: غضب بين المرتزقة في ليبيا بسبب تأخر تركيا في دفع رواتبهم
15:30 | 2021-01-02
قناة إسرائيلية: سياح هربوا الماريغوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
02/01/2021 18:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact