تلطيخ منزل نانسي بيلوسي بدم مزيف وإلقاء رأس خنزير

كشفت الصحيفة الإلكترونية TMZ أنه تم تلطيخ منزل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بدم مزيف، وإلقاء رأس خنزير تحت الباب.وذكرت الصحيفة، أن ذلك ترافق برسم رسومات غراتي على جدران المنزل.وأشارت إلى أن المخربين هاجموا المنزل ليلة رأس السنة. وكتبوا على باب مرآبها عدة عبارات من بينها: "2000 دولار (تم شطبها)"، و "يجب إلغاء عقد الإيجار"، و "نريد كل شيء".وتم سكب بعض الدم المزيف تحت الباب ووضع رأس خنزير عنده. التقطت الشرطة صورة لمكان الجريمة، لكن لم يتم بعد، الإبلاغ عن اعتقالات.