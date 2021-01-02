عربي-دولي

"هروب أسامة إسكوبار".. القضاء يقول كلمته

Lebanon 24
02-01-2021 | 11:15
A-
A+
Doc-P-780318-637451848630370376.jpg
Doc-P-780318-637451848630370376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القضاء الجزائري حكمه في قضية فرار أسامة حنيش، المتهم بقضايا مخدرات، والمعروف باسم "أسامة إسكوبار"، من سجن الحراش في العام 2016.

وقضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهم الرئيسي، أسامة حنيش، وصلت إلى 10 سنوات سجن نافذ ومثلها لمحاميته"ل. زهيرة"، التي وصفتها وسائل إعلام جزائرية بأنها "مهندسة سيناريو الفرار".

كما قضت المحكمة بإنزال عقوبة السجن النافذ لـ8 سنوات بحق المتهم "ح. د" والد حنيش، في حين تمت إدانة شقيقي أسامة، مرزاق ومحمد الأمين، ومعاقبتهما بالسجن 5 سنوات عن تهمة المشاركة في قيادة وتنظيم جمعية أشرار لهروب سجين.

كما أدين أعوان الحراسة الذين شاركوا في عملية تهريب السجين بعقوبات تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات من السجن النافذ، فيما برأت المحكمة المتهمة غير الموقوفة "ز. كريمة" زوجة أسامة.

"أسامة إسكوبار"، حسب لقبه الذي يشير إلى بابلو إسكوبار أحد كبار مافيا المخدرات في أميركا اللاتينية سابقا، فر من سجن "الحرَّاشْ" بمدينة الجزائر في شهر أبريل من سنة 2016 متنكرا في هيئة محام عندما كان رهن الحبس الاحتياطي في قضية متاجرته بـ 60 قنطارا من المخدرات جلبها من المغرب، حسب صحيفة "المحور" اليومية الجزائرية.

وفر "إسكوبار"، الذي أثارت قضيته آنذاك ضجة في الشارع الجزائري، من سجن الحراش بعد قضائه شهرا ونصف الشهر فقط من الحبس الاحتياطي. وتم له ذلك بتواطؤ عدد من حراس السجن ومحاميته مقابل إغراءات مالية معتبرة، وبتعاون بعض أفراد أهله.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2021-01-02
17:30 | 2021-01-02
17:00 | 2021-01-02
16:30 | 2021-01-02
16:00 | 2021-01-02
15:30 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website