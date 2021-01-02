عربي-دولي

بكين: العلاقات الروسية الصينية صمدت أمام "التعميد بالوباء"

Lebanon 24
02-01-2021 | 13:30
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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن العلاقات بين الصين وروسيا، صمدت أمام "التعميد" بوباء فيروس كورونا المستجد في عام 2020، وصمدت أمام اختبار التغييرات التي رافقته.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" والتلفزيون الصيني المركزي اليوم السبت: "خلال العام الماضي، مرت العلاقات بين الصين وروسيا بمعمودية الوباء واختبار التغيير. وفي جميع الجوانب، وصلت إلى أعلى مستوى في التاريخ".

كما أشار الوزير، إلى أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، واصلا خلال العام الماضي، على الرغم من غياب اللقاءات الشخصية، الاتصالات المكثفة من خلال المحادثات الهاتفية وتبادل البرقيات.

وأكد وانغ يي، أن "ذلك لعب دورا استراتيجيا حاسما، في التنمية المستقرة للعلاقات بين البلدين".

ووفقا للوزير الصيني، لا يزال مستمرا التعاون بين بكين وموسكو في مكافحة الوباء.

وقال: "كانت روسيا أول دولة تنظم إمداد لجمهورية الصين الشعبية بمواد مكافحة الوباء. والصين أيضا تعتبر من أكبر الدول التي تدعم روسيا في مكافحة الوباء".
المصدر: روسيا اليوم
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