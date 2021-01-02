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"طالبان" تستولي على حافلة تقل 45 راكبا في أفغانستان

Lebanon 24
02-01-2021 | 19:30
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قالت قناة Shamshad News التلفزيونية، إن مجموعة من مسلحي "طالبان"، استولت على حافلة تقل 45 راكبا في ولاية هرات في أفغانستان.

ونقلت القناة، عن مصادر مطلعة، أن الحادث وقع في الساعة السابعة صباحا (محلياً).

ولم تقدم القناة، أية تفاصيل أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
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