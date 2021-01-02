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قناة إسرائيلية: سياح هربوا الماريغوانا من تل أبيب إلى دبي في رأس السنة

Lebanon 24
02-01-2021 | 15:30
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قالت قناة "N12" الإسرائيلية إن عدد من السياح الإسرائيليين الذين سافروا إلى دبي لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية، أدخلوا الحشيش والماريجوانا إلى الدولة الخليجية التي تملك قيودا صارمة تجاه المواد المخدرة، حسبما نقلت "جيروزاليم بوست".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حوالى 8 آلاف إسرائيلي وصلوا إلى دبي للاحتفال بالعام الميلادي الجديد في الإمارة التي تشتهر بإقامة أضخم عروض الألعاب النارية بهذه المناسبة.

وذكرت الصحيفة أن الإسرائيليين الذين ذهبوا للاحتفال بدخول العام الجديد في دبي، ضربوا عصفورين بحجر واحد من خلال الابتعاد عن الإغلاق الذي تعيشه إسرائيل للمرة الثالثة منذ بداية الوباء، إضافة إلى الاستمتاع بالاحتفالات التي تعيشها الإمارة الخليجية.

ووفقا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن الشباب الإسرائيلي لم يكن يعلم عن القوانين الصارمة والعقوبات المشددة التي تفرضها دولة الإمارات على الأشخاص المتورطين بحيازة المخدرات.

وبحسب القانون الإماراتي، فإن حيازة المخدرات وتهريبها من الممكن أن يؤدي إلى السجن 20 عاما وقد تصل العقوبة أيضا للإعدام.

وقال أحد الإسرائيليين لـ "N12"، إنه أدخل كمية بسيطة من الحشيش والماريجوانا لاستخدامها خلال الاحتفالات، مردفا: "إنها بضعة غرامات من المخدرات الخفيفة".

وأضاف: "لا اعتقد أننا سنقع في مشكلة. نحن ندخن فقط في غرفتنا بالفندق"، فيما قال إسرائيلي آخر بأنه لم يكن يعلم خطورة المسألة، مشيرا إلى أنه احتفل في غرفته الفندقية.

في منتصف الشهر الماضي، قالت وزيرة السياحة الإسرائيلية، أوريت فركاش هكوهين، إن ما لا يقل عن 50 ألف سائح إسرائيلي زاروا الإمارات منذ توقيع معاهدة إبراهيم، مشيرة إلى أن هؤلاء احتفلوا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في الإمارات.
المصدر: الحرة
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