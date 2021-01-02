15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
المرصد السوري: غضب بين المرتزقة في ليبيا بسبب تأخر تركيا في دفع رواتبهم
Lebanon 24
02-01-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاستياء يسود في صفوف المقاتلين من "مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة" الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، وذلك على خلفية تأخر مستحقاتهم المادية.
وذكر المصادر أن قادة الفصائل كـ "فرقة الحمزة وسليمان شاه والجبهة الشامية ولواء المعتصم" يعمدون إلى المماطلة في تسليم رواتب المقاتلين، ولم يكتفوا بذلك فحسب، حيث يتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبهم الشهري تتراوح بين 100 إلى 300 دولار أميركي، فضلاً عن المتاجرة برواتبهم وهو أحد أهم أسباب تأخير التسليم، وسط مطالبة المقاتلين للأتراك بتسليمهم رواتبهم مباشرة بدلاً من التسليم عبر القادة.
وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن قضية تواجد مرتزقة الفصائل السورية الموالية لأنقرة في ليبيا تعود إلى الواجهة، ولاسيما في ظل تعليق الملف من قبل الحكومة التركية التي حولت المقاتلين إلى مرتزقة وأرسلتهم إلى هناك، على الرغم من التوافق الليبي – الليبي، حيث أن عودة مقاتلي الفصائل من ليبيا إلى سوريا لاتزال متوقفة منذ 43 يوماً.
يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف "مرتزق" من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا 10 آلاف من بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
17:46 | 2021-01-02
02/01/2021 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
15:00 | 2021-01-02
02/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-01-02
أرمينيا: الخسائر في صفوف العسكريين في قره باغ بالآلاف
23:30 | 2021-01-02
وزير ألماني: تعطيل الشيوخ الأميركي "فيتو" ترامب إيجابي للغاية
23:00 | 2021-01-02
لماذا يشعر الاحتلال بالفرح لهزيمة الربيع العربي؟
22:30 | 2021-01-02
استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي
22:00 | 2021-01-02
السيسي يوضح موقف مصر من المصالحة الخليجية
21:30 | 2021-01-02
تزامناً مع أحاديث الإنتقام.. إيران تخطط لهذه الخطوة
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact