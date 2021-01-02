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4 قتلى على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا (فيديو)

Lebanon 24
02-01-2021 | 14:02
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انفجرت سيارة مفخخة اليوم السبت بالقرب من سوق الخضرة في مدينة رأس العين شمالي سوريا، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل.
 
المصدر: روسيا اليوم
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