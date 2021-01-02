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عربي-دولي
معتقل أميركي سابق في إيران: قضيتنا يجب أن تكون أولوية لبايدن
Lebanon 24
02-01-2021
|
20:30
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طالب معتقل سابق لدى إيران، الرئيس المنتخب جو بايدن، بالعمل على إطلاق بقية السجناء الأميركيين في سجون نظام الحكم في طهران.
وذكر موقع "سي بي إس" أنه وبعد إطلاق سراح الأميركي من أصل صيني، شي يو وانغ، والذي سجنته إيران بتهمة التجسس، فإن لا يزال هناك ثلاثة من أبناء بلاده في قبضة طهران.
وكان وانغ قد قضى نحو 3 أعوام ونصف في سجون إيران بعد ما جرى اعتقاله هناك في العام 2015 قبل أن يطلق سراحه في أواخر عام 2019 عقب صفقة تبادل أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتم بموجبها إفراج واشنطن عن العالم الإيراني مسعود سليماني.
وأوضح وانغ في تصريحات تلفزيونية أن المحققين الإيرانيين أبلغوه أنهم لفقوا لهم تهمة التجسس من أجل عقد صفقة مع واشنطن.
وبحسب وانغ فإن أحد المحققين قال له: "أنت لست أول أميركي نعتقله، ويمكنني أن أؤكد لك أنك لن تكون آخر أميركي يسجن في إيران".
وحث وانغ، خلال تصريحاته، الرئيس المنتخب على جعل إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين كرهائن على رأس أولوياته، مضيفا: "بدون عودتهم لا ينبغي أن يكون هناك اتفاق مع طهران".
تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه بين القوى الغربية الكبرى وطهران في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، قبل أن ينسحب منه الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب.
المصدر: الحرة
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