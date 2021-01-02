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وزير ألماني: تعطيل الشيوخ الأميركي "فيتو" ترامب إيجابي للغاية

Lebanon 24
02-01-2021 | 23:30
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وصف وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس الألمانية روجر ليفينتس تعطيل مجلس الشيوخ الأميركي قرار ترامب المعترض على ميزانية الدفاع، بأنه إشارة إيجابية للغاية مع بداية العام الجديد.

وقال: "هذه الإيجابية ستنطبق بشكل خاص على سكان منطقة أيفل الألمانية والعديد من أصحاب الوظائف في الولاية".

ولأول مرة خلال ولاية دونالد ترامب يطعن مجلس الشيوخ الأمريكي في نقض الرئيس بشأن ميزانية الدفاع.

وكان مجلس الشيوخ أبطل أمس الجمعة بعد مجلس النواب "فيتو" ترامب، بما يتيح رصد مليارات الدولارات لميزانية الدفاع رغم "اعتراض الرئيس".

وكانت خطة سحب الجنود الأميركيين من ألمانيا التي اقترحها ترامب ستؤثر بشدة على العاملين بقاعدة شبانجاليم بمنطقة أيفل واقتصاد ولاية راينلاند بفالتس، حيث يعمل هناك حوالي 700 ألماني.
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