15
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
16
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
وزير ألماني: تعطيل الشيوخ الأميركي "فيتو" ترامب إيجابي للغاية
Lebanon 24
02-01-2021
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف وزير داخلية ولاية راينلاند بفالتس الألمانية روجر ليفينتس تعطيل مجلس الشيوخ الأميركي قرار ترامب المعترض على ميزانية الدفاع، بأنه إشارة إيجابية للغاية مع بداية العام الجديد.
وقال: "هذه الإيجابية ستنطبق بشكل خاص على سكان منطقة أيفل الألمانية والعديد من أصحاب الوظائف في الولاية".
ولأول مرة خلال ولاية دونالد ترامب يطعن مجلس الشيوخ الأمريكي في نقض الرئيس بشأن ميزانية الدفاع.
وكان مجلس الشيوخ أبطل أمس الجمعة بعد مجلس النواب "فيتو" ترامب، بما يتيح رصد مليارات الدولارات لميزانية الدفاع رغم "اعتراض الرئيس".
وكانت خطة سحب الجنود الأميركيين من ألمانيا التي اقترحها ترامب ستؤثر بشدة على العاملين بقاعدة شبانجاليم بمنطقة أيفل واقتصاد ولاية راينلاند بفالتس، حيث يعمل هناك حوالي 700 ألماني.
تابع
الأكثر قراءة
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
Lebanon 24
ما حقيقة تغريم عاصي الحلاني 300 مليون ليرة بسبب حفل ليلة رأس السنة؟
13:30 | 2021-01-02
02/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
Lebanon 24
لبنان وكورونا.."الإقفال من 3 إلى 6 أسابيع مع منع تجوّل تامّ "!
15:18 | 2021-01-02
02/01/2021 03:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
Lebanon 24
فرق الدولار وسوء تنظيم.. لهذا "تفلتت" الامور في حفل "الهيلتون"
17:46 | 2021-01-02
02/01/2021 05:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
Lebanon 24
الحزن يفجع عائلة نهلا وألكو داوود
15:00 | 2021-01-02
02/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
10:33 | 2021-01-02
02/01/2021 10:33:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-01-02
أرمينيا: الخسائر في صفوف العسكريين في قره باغ بالآلاف
23:00 | 2021-01-02
لماذا يشعر الاحتلال بالفرح لهزيمة الربيع العربي؟
22:30 | 2021-01-02
استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي
22:00 | 2021-01-02
السيسي يوضح موقف مصر من المصالحة الخليجية
21:30 | 2021-01-02
تزامناً مع أحاديث الإنتقام.. إيران تخطط لهذه الخطوة
21:00 | 2021-01-02
هجوم بنغازي يعود إلى الواجهة.. وترقب لـ"خطوة" الكونغرس
فيديو
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
Lebanon 24
"شاومي" تكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة لهواتفها! (فيديو)
18:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
Lebanon 24
هذا ما توقعه ميشال حايك لراغب علامة واليسا وعمرو دياب
15:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غوغل تحرم هواتفها الذكية من إحدى أبرز ميزاتها.. شاهدوا الفيديو
12:00 | 2021-01-01
03/01/2021 05:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact