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أرمينيا: الخسائر في صفوف العسكريين في قره باغ بالآلاف

Lebanon 24
02-01-2021 | 23:59
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أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمنية ألينا نيكوغوسيان أن 3330 عسكريا أرمنيا قتلوا في قره باغ خلال الحرب الأخيرة هناك.

وأضافت: "مع حلول 1 يناير أنجز الطب الشرعي فحص 3330 جثة من جثث العسكريين الذين قتلوا في قره باغ. ولتحديد هويات الجثث والتعرف على أصحابها، تم منذ بداية الحرب أخذ 1441 عينة من الجثث وهناك 871 عينة في مرحلة البحث".

وذكرت أن المختصين من المركز العلمي والعملي للطب الشرعي حددوا هوية 436 جثة، بما فيها 66 منها في الأيام العشرة الماضية.

يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من تشرين الثاني الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
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