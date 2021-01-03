عربي-دولي

السعودية.. انتهاء الإجراءات المتعلّقة بسلالة "كورونا" الجديدة وعودة فتح المنافذ!

Lebanon 24
03-01-2021 | 06:42
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس "كورونا" المستجد في عدد من الدول، في ما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والسماح بالدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية.
 
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لوكالة الأنباء الرسمية "واس"، بأنه إلحاقًا للبيانين الصادرين في 12 و27 كانون الأول 2020، بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات، قررت حكومة المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بانتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في عدد من الدول، في ما يخص تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية التي بدأ العمل بها لمدة أسبوع من تاريخ 20 كانون الأول 2020، وتم تمديدها أسبوعًا آخر ينتهي في 3 كانون الثاني 2020، وأن يكون ذلك اعتبارًا من الساعة 11 من صباح يوم الأحد 3 كانون الثاني 2020، مع مراعاة ما يلي:
 
1- أن يكون الدخول إلى المملكة في ما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يومًا خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص "PCR" بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
 
2- أن يتم حجر المواطنين والمسموح لهم بالدخول في الحالات الإنسانية والضرورية القادمين من الدول التي ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس "كورونا" المستجد، وفقًا لما أشير إليه أعلاه، في منازلهم تحت المراقبة مدة 14 يومًا، مع إجراء فحصين بتقنية "PCR"، الأول بعد الوصول بما لا يزيد عن 48 ساعة، والثاني قبل انتهاء الحجر في اليوم الثالث عشر.
 
أما في ما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة "B. 1, 1, 7" يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية "PCR"، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس.
 
وفي ما يتعلق ببقية الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية "PCR".
المصدر: وكالات
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