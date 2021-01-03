3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في بلدة ليون بولاية ميشيغان الأميركية، وفق بيان صادر عن شريف المقاطعة، مايك بوشار.



ووفقاً لقناة "رابلتي" الروسية، فإنّه وبحسب المعطيات الأولية، أدّى الحادث إلى مقتل الطيار و2 من ركاب الطائرة.

وغادر سكان المنزل الذي تحطمت فيه الطائرة المبنى ولم يبلغ عن وقوع إصابات بينهم.