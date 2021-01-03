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عربي-دولي
3 قتلى بسقوط طائرة على منزل في الولايات المتّحدة! (فيديو)
Lebanon 24
03-01-2021
|
07:45
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تحطم طائرة صغيرة سقطت على منزل في بلدة ليون بولاية ميشيغان الأميركية، وفق بيان صادر عن شريف المقاطعة، مايك بوشار.
ووفقاً لقناة "رابلتي" الروسية، فإنّه وبحسب المعطيات الأولية، أدّى الحادث إلى مقتل الطيار و2 من ركاب الطائرة.
وغادر سكان المنزل الذي تحطمت فيه الطائرة المبنى ولم يبلغ عن وقوع إصابات بينهم.
المصدر:
روسيا اليوم
عربي-دولي
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