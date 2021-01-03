بعد تشخيص إصابته بـ"كورونا".. عمرو موسى يدخل المستشفى

نقلت قناة "العربية" عن مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أنّه أُدخل إلى المستشفى، أمس السبت، بعد تأكد إصابته بـ"كوفيد-19".وكان المكتب الإعلامي لموسى قد أعلن في وقت سابق ثبوت تشخيص إصابته بالمرض وخضوعه للعزل المنزلي والعلاج، تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.وفي بيان صادر عن المكتب، توجّه موسى بالشكر لكل أصدقائه ولكلّ من بادر بالاتصال، والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.من جهتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مستشاره الإعلامي، أحمد كامل، قوله السبت، إنّ الأطباء نصحوه بالدخول إلى المستشفى "حتى يكون تحت إشراف طبي متكامل". وأضاف أن حالته الصحية "مستقرة الآن".