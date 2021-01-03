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بعد تشخيص إصابته بـ"كورونا".. عمرو موسى يدخل المستشفى

Lebanon 24
03-01-2021 | 08:15
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نقلت قناة "العربية" عن مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أنّه أُدخل إلى المستشفى، أمس السبت، بعد تأكد إصابته بـ"كوفيد-19".

وكان المكتب الإعلامي لموسى قد أعلن في وقت سابق ثبوت تشخيص إصابته بالمرض وخضوعه للعزل المنزلي والعلاج، تحت إشراف ومتابعة عدد من الأطباء.

وفي بيان صادر عن المكتب، توجّه موسى بالشكر لكل أصدقائه ولكلّ من بادر بالاتصال، والرسائل والتعليق وإبداء الاهتمام، طالباً منهم الدعاء له أن يتجاوز هذه الأزمة الصحية بسلام.

من جهتها، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مستشاره الإعلامي، أحمد كامل، قوله السبت، إنّ الأطباء نصحوه بالدخول إلى المستشفى "حتى يكون تحت إشراف طبي متكامل". وأضاف أن حالته الصحية "مستقرة الآن".
شغل موسى (84 عاماً) منصب وزير الخارجية في مصر بين عامي 1991 و2001 قبل أن يتقلد منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وخاض سباق الترشح للرئاسة في أول انتخابات أجريت، بعد إسقاط نظام الرئيس المصري الراحل حسني مبارك عام 2011.

وفي كانون الأول 2020، أصدر موسى الجزء الثاني من مذكراته بعنوان "سنوات الجامعة العربية" عن "دار الشروق".
 
 
المصدر: العربية
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