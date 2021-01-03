فيديو يثير ضجّة في مصر عن وفاة 4 أشخاص بمستشفى عزل.. ومسؤول يوضح!





وبحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، فإنّ الفيديو القصير يظهر صوت مصّوره وهو يكرّر "كل اللي في العناية ماتوا"، في حين تدور الكاميرا بين ما يبدو أنه أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.



ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس "كورونا" في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، نافياً وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى. أثار مقطع فيديو تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضجّة في مصر، حيث أظهر الفيديو وفاة "جميع المرضى" داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بالحسينية، بمحافظة الشرقية.وبحسب ما ذكرت قناة "الحرة"، فإنّ الفيديو القصير يظهر صوت مصّوره وهو يكرّر "كل اللي في العناية ماتوا"، في حين تدور الكاميرا بين ما يبدو أنه أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.ومن جانبه، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفاة 4 مرضى بفيروس "كورونا" في العناية المركزة بقسم العزل بمستشفى الحسينية، وفقاً لوسائل إعلام محلية، نافياً وفاة كل مرضى العناية المركزة بالمستشفى.

وقال رواد التواصل الاجتماعي إنّ السبب في الحادث هو انقطاع الأوكسجين عن غرفة العزل، وهي مزاعم لم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل قطعي. وتأتي هذه المزاعم بعد ساعات من حادثة شبيهة، حيث انتشرت أنباء عن وفاة 2 في مستشفى زفتى بالغربية، بسبب انقطاع الأكسجين عنهما، وهي الأنباء التي قالت النيابة المصرية أنها ستحقق فيها، في حين نفتها وزاة الصحة، مناشدة الإعلام بتوخي الحذر من نشر الشائعات.

ولاحقاً، نفى وكيل وزارة الصحة في الشرقية بمصر، هشام مسعود، الأخبار الواردة في فيديو تم تداوله وادعى ناشره وفاة الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بمستشفى الحسينية، بسبب نقص الأوكسجين.

وأشار مسعود إلى أن "عدد الحالات المحتجزة داخل عناية العزل هو 7 حالات، بالإضافة إلى 17 حالة داخل الحضانات، بخلاف الحالات المحتجزة الأخرى بالعناية العادية، وعدد الحالات المتوفية بسبب فيروس كورونا هو 4 حالات".

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه "لا صحة لوجود نقص في الأوكسجين، وخاصة وأنه توجد عبوات الأوكسجين بالمستشفى، متصلة بشبكة تغذي جميع الأقسام داخل المستشفى، وفي حالة النقص في الأسطوانات، يتم تفعيل تلك الشبكة"، مؤكدا أنه "لا صحة لمثل تلك المعلومات، وعلى الجميع تحري الدقة والموضوعية في نشر، وتناول الأخبار المتعلقة بالحالات، والمصابين بفيروس كورونا، حتى لا يصاب الأهالي بحالة من الهلع والفزع".