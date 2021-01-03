عربي-دولي

إيران.. تنفيذ حكم الإعدام بحق "إرهابيَيْن" ومجرم

Lebanon 24
03-01-2021 | 11:15
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أعلنت السلطات الإيرانية، أنّه جرى فجر اليوم الأحد في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران) تنفيذ حكم الإعدام بشخصين بعد إدانتهما بتنفيذ عمليات مسلّحة وتفجيرات، وثالث بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل.

وذكرت العلاقات العامة بعدلية محافظة سيستان وبلوشستان في بيان نشرته وكالة أنباء "فارس" أنّه "تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الأحد في مدينتي خاش وسراوان، بـ 2 من الإرهابيين هما، حسن دهواري وإلياس قلندرزهي، وآخر يدعى أميد محمود زهي، بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل".
وأوضح البيان أنّ "الإجراءات القانونية في قضية محاكمة الإرهابيين استمرت منذ عام 2014، والقضية الجنائية لمرتكب عمليات القتل والسطو المسلح منذ عام 2015".
وأشار إلى أنّ "اعتقال الإرهابيين حسن دهواري والياس قلندرزهي تم في 5 نيسان 2014 وتم العثور في منزلهما على كميات من المتفجرات والاسلحة ومعدات تصنيع العبوات الناسفة وعدد من اللوحات والمعدات العسكرية وبعض المستلزمات المكتبية والأوراق الخاصة بجماعة جيش الظلم (طريقة صنع القنابل والفتاوى التكفيرية)".
وأوضح أنّ "حسن دهواري، قام بعمليات خطف مواطنين وتفجير اماكن عامة في مدينة سراوان وتسليم المختطفين الى زمرة ارهابية وقتل عدد من افراد قوى الامن الداخلي، ونقل متفجرات من باكستان الى داخل ايران وتقديم دعم لوجستيكي لاعضاء زمرة جيش الظلم الارهابية".
ولفت البيان إلى أنّ "الياس قلندرزهي قام بتنفيذ اعمال ارهابية واجرامية في مدينة سراوان مثل القاء قنابل يدوية على منازل المواطنين، وتفجير سيارة للشرطة بعبوة ناسفة، والمشاركة في تفجير ابراج الكهرباء، والهجوم على مخفر حدودي، وقتل مواطنين ابرياء، واطلاق النار على جسد الشهيد دانائي فر وتصوير عملية الاعدام".
 
وختم أنّ "أميد محمودزهي، أدين بتهمة ارتكاب جرائم خطف وسطو مسلح وقتل اثنين من المواطنين، وزعزعة الامن في المنطقة". 
 
 
المصدر: أنباء فارس
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