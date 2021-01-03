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جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة...

Lebanon 24
03-01-2021 | 18:00
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انطلقت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري، لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتخزين مياه السد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن "الاجتماع يتم عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي".

من جهتها، ذكرت وكالة "سونا" السودانية، أن "وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ووزير الري والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان في الاجتماع الوزاري للمفاوضات التي ستستأنف الأحد برئاسة وزيرة التعاون الدولي في جنوب إفريقيا السيدة بانا دورا، والتي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي".

وأوضح مصدر مسؤول، أن "الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامي لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الإفريقي عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر في المسودة التفاهمية، والتي أعدها خبراء الاتحاد للوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة".

من جهته، قال مسؤول إثيوبي، في وقت سابق، إن "رئاسة الاتحاد الإفريقي، دعت كلا من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع الأحد".

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، إن "الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض".

وأضاف: "الاجتماع الذى دعت له جنوب إفريقيا يأتي في إطار مسابقة الزمن"، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.
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