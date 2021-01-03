الكويت: تعلق الرحلات المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من الأربعاء

علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل السادس من كانون الثاني.وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من كانون الثاني 2021".وأضافت أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".