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متمردون في إفريقيا الوسطى يسيطرون على مدينة تبعد 750 كلم من بانغي

Lebanon 24
03-01-2021 | 18:30
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سيطر متمردون في إفريقيا الوسطى الأحد على بانغاسو، المدينة التي تبعد 750 كلم شرق العاصمة بانغي، بعدما شنوا هجوما عليها فجرا، وفق ما افاد رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في المدينة وكالة فرانس برس.
وقال روزيفيل بيار لوي رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بانغاسو لفرانس برس "المتمردون يسيطرون على المدينة، إنهم في كل مكان".
وجاء ذلك عشية إعلان النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية التي جرت في 27 كانون الاول.
واضاف بيار لوي أن القوات الحكومية "تخلت عن مواقعها وموجودة في قاعدتنا".
وكتبت البعثة عبر تويتر "تم العثور على جثث خمسة عناصر مسلحين" من دون تفاصيل إضافية، فيما اشارت منظمة اطباء بلا حدود الى أنها نقلت خمسة عشر جريحا.
 
وفي وقت سابق، قال أسقف المدينة المطران أغيري إن "الاشتباكات بدأت قرابة الخامسة صباحًا، وسمعت اصوات أعيرة نارية وانفجارات حول وسط المدينة".
ومنذ 19 كانون الأول، يشن ائتلاف يضم ميليشيات تسيطر على ثلثي البلاد، هجوماً كان يهدف في البداية إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 
وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى حربا أهلية بعد أن أطاح  تحالف "سيليكا" ذو الغالبية المسلمة، بنظام الرئيس فرانسوا بوزيزيه في 2013. 
وكانت مجموعات مسلحة قد هاجمت فجر السبت مدينة دامارا الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة بانغي، معقل الرئيس المنتهية ولايته فوستان أرشانج توايرا المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.
وصرح المتحدث باسم البعثة الأممية فلاديمير مونتيرو لفرانس برس أن "المجموعات المسلحة توغلت صباح  (السبت) مصحوبة باطلاق نيران. لكن القوات المسلحة تدخلت ما أدى إلى فرار المجموعات المسلحة".

واضاف "تم ارسال دوريات من قوة مينوسكا إلى المكان".
المصدر: أ ف ب
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