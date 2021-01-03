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عربي-دولي
البابا فرنسيس يقبل استقالة مطران مينسك
Lebanon 24
03-01-2021
|
23:59
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قبل البابا فرنسيس استقالة مطران الكاثوليك في مينسك، حسبما أعلن الفاتيكان الأحد، بعدما انتقد الحكومة البيلاروسية والعنف ضد متظاهرين.
وسُمح للمطران تاديوش كوندروزيفتش بالعودة إلى بيلاروس الشهر الماضي بعد منعه من العودة إلى البلاد منذ آب، في أعقاب عطلة في بولندا حيث دعا لاستقالة الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشنكو.
وقال الفاتيكان في بيان مقتضب إن الاستقالة تمت وفق قانون يسمح للأساقفة بالاستقالة بعمر 75 عاما.
وخلال وجوده في بولندا، ادلى كوندروزيفتش بحديث الى محطة إذاعية دعا فيه إلى وضع حد لأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة بحق متظاهرين، وطالب باستقالة لوكاشنكو، الذي فاز بولاية ثانية في آب في انتخابات قالت المعارضة إنها مزورة.
ولوكاشنكو الذي يواجه احتجاجات مستمرة من جانب المعارضة الرافضة لفوزه، اتهم كوندروزيفتش في تشرين الثاني بالتآمر "لتدمير البلاد".
والأحد، كتبت زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا التي يقول أنصارها إنها الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية، في تغريدة أن المطران سيترأس آخر قداديسه في وقت لاحق الاحد.
المصدر: أ.ف.ب
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