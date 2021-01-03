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فرنسا ترصد 61 بؤرة لتفشي انفلونزا الطيور!

Lebanon 24
03-01-2021 | 22:30
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كشف تقرير جديد لوزارة الزراعة الفرنسية، الأحد، أنّه جرى رصد 61 بؤرة لتفشي انفلونزا الطيور في الأول من كانون الثاني/يناير، معظمها في منطقة لاند جنوب غرب فرنسا.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ 48 من 61 بؤرة مؤكدة تقع في مقاطعة لاند، وهي منطقة تعرف بإنتاج كبد الإوز المسمن.

وكانت الوزارة أشارت في 29 كانون الأول/ديسبمر الماضي أنه يوجد 21 بؤرة لإنفلونزا الطيور في كل أنحاء فرنسا، ما يعني أن عدد البؤر ازداد 40 حتى وصل الآن إلى 61 في غضون أيام.

ولفتت الوزارة إلى أنّه تمّ تمديد النطاق الذي يمكن للسلطات المحلية بموجبه أن تأمر بذبح الطيور الموجودة حول بؤر تفشي الوباء وقائياً، وفقاً لمرسوم نشر الأحد في الجريدة الرسمية.

في المقابل، استنكرت النقابات الزراعية الذبح الوقائي للحيوانات السليمة، واعتبرته خطوة "غير فعالة من الناحية الصحية كما أنها غير مقبولة أخلاقياً".
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