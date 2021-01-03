بسبب "كورونا".. زيمبابوي تفرض إغلاقاً جديداً على كامل أراضيها

فرضت حكومة زيمبابوي مساء السبت، إغلاقاً جديداً على كامل أراضيها بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودخل الإغلاق حيز التنفيذ على الفور في البلاد. وقال نائب الرئيس كونستانتينو شيوينغا الذي يشغل أيضاً منصب وزير الصحّة إنّه "في ضوء الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بالفيروس، تُطبَّق تدابير الإغلاق الصارمة التالية بأثر فوري".ولفت شيوينغا إلى أنّ المساعدة في الجنازات ستقتصر على 30 شخصاً حداً أقصى، أما التجمّعات لمناسبة حفلات الزفاف، وداخل الكنائس والمطاعم والحانات والقاعات الرياضيّة محظورة لمدّة 30 يوماً".وأضاف: "وحدها الخدمات الأساسيّة تستطيع إبقاء أبوابها مفتوحة، مثل المستشفيات والصيدليّات ومحلات السوبر ماركت. ويُسمح حصراً لموظّفي هذه الخدمات الأساسيّة بالحضور إلى العمل".وحتّى تاريخ الأوّل من كانون الثاني الجاري، سُجّلت رسمياً 14084 إصابة بـ"كورونا" بينها 369 وفاة في زيمبابوي التي تُعاني أزمة اقتصاديّة بمنتهى الخطورة منذ أوائل عام 2000 تسبّبت في انهيار نظام الصحّة العامّة في البلاد.