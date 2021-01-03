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4 جمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي يحثون الكونغرس على إقرار نتائج انتخابات الرئاسة

Lebanon 24
03-01-2021 | 21:39
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انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى التوقيع على بيان يدعو الكونغرس إلى المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الماضي وفاز بها الديمقراطي جو بايدن.
 
وذكر البيان، الذي شارك في التوقيع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني، "قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونجرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات".
 
كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان. كما وقعه العضو المستقل أنجوس كينج.
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